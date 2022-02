Açores apoiam doentes deslocados em regime de internamento no norte do País

Numa nota enviada às redações, o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) adianta que a verba se destina a comparticipar estes doentes deslocados dos Açores e que são "referenciados para tratamento em regime de internamento de longa duração", explica a Secretaria Regional da Saúde e Desporto.



Este projeto, destinado à redução de riscos e minimização de danos, ao tratamento e à reinserção da população com comportamentos aditivos e dependentes, enquadra-se "na promoção de estilos de vida saudáveis e nos objetivos da estratégia regional para a promoção de estilos de vida saudável e prevenção de comportamentos de risco", lê-se na nota.

Nesse sentido, o secretário regional da Saúde e Desporto assinou, na segunda-feira, em Angra do Heroísmo, ilha Terceira, um acordo de cooperação com o presidente da Casa dos Açores do Norte, Ponciano Oliveira, numa sessão onde esteve também o diretor regional da Prevenção e Combate às Dependências, Pedro Fins.

Citado no comunicado divulgado, o secretário regional da Saúde, Clélio Meneses, destacou a importância do projeto, referindo tratar-se de “uma área em que as pessoas que sofrem deste problema já estão numa situação de grande vulnerabilidade, para além de que, estando deslocados, essa vulnerabilidade é ainda mais intensa”.

De acordo com o governante, o acordo contempla “o apoio psicossocial aos açorianos que estão em comunidades terapêuticas sujeitos a tratamento, deslocados”, garantindo financiamento de despesas administrativas, comunicações, contratação de um psicólogo clínico e de uma assistente social, apoio a situações de utentes em emergências sociais, atividades com os doentes e deslocações para as visitas aos utentes em regime de internamento.