Açores alarga experiência-piloto no âmbito da educação inclusiva a mais escolas

O secretário regional da Educação e Cultura dos Açores determinou a continuidade, no próximo ano letivo, da experiência-piloto de inovação pedagógica no âmbito da educação inclusiva, criada na região em 2018, e alargou-a a outras quatro unidades orgânicas.

Num despacho publicado, esta quarta-feira, em Jornal Oficial, o titular da pasta da Educação nos Açores, Avelino Meneses, alarga esta experiência-piloto às escolas básicas integradas de Rabo de Peixe e dos Arrifes e às secundárias da Ribeira Grande e Tomás de Borba no ano letivo que se inicia em 16 de setembro.

A secretaria regional promoveu no ano letivo 2018/2019 um projeto-piloto na Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond, no âmbito da educação inclusiva, que agora se alarga a outras quatro unidades orgânicas do sistema educativo regional.

Segundo uma nota do executivo açoriano, a continuidade e alargamento deste projeto assenta na “experiência obtida” e na necessidade de “se refletir sobre o papel da escola e o modo como esta vê os alunos e como se organiza para dar resposta a todos eles”.

Este despacho do titular da pasta da Educação sublinha a necessidade de se "abandonar o modelo de legislação especial para alunos especiais”, bem como “o modelo de categorização dos alunos”.

O objetivo é adotar um modelo que tem por base "respostas educativas adequadas para todos os alunos", mas qualquer aluno pode, a qualquer momento do seu percurso escolar, necessitar de medidas de suporte à aprendizagem.

O governante sublinha neste despacho que “o respeito pelo princípio da educação inclusiva, pela integração de todos os alunos, pelo direito de todos à educação e de reduzir a exclusão, pressupõem que cada escola reconheça a necessidade de encontrar formas de lidar com a diferença dos seus alunos e os benefícios dessa diversidade, através da adequação dos processos de ensino às características e condições individuais de cada um, recrutando os recursos de que dispõe para que todos aprendam e participem ativamente na vida da escola”.