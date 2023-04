Accioly diz que a manutenção “ainda é possível”

O treinador do Santa Clara continua a alimentar a esperança da manutenção e sábado, após a derrota em Alvalade frente ao Sporting, por 3-0, na partida da 26.ª jornada da I Liga, Accioly sublinhou que é preciso continuar a acreditar e é necessário continuar a dar suporte anímico aos jogadores, até porque, diz, nada está perdido no que diz respeito à luta pela manutenção.



“Vamos persistir no trabalho do ponto de vista anímico e fazer o grupo de trabalho acreditar, porque ainda é possível. É uma tarefa árdua, mas temos de ter esperança e continuar a trabalhar para alimentar essa chama. Também dar apoio aos atletas porque têm tido um trabalho impecável, têm-se dedicado. Infelizmente os resultados e os golos não têm surgido, mas cabe-nos continuar a trabalhar”, afirmou Danildo Accioly na sala de imprensa do Estádio Alvalade, em Lisboa.



O Sporting venceu, tranquilamente, com golos de Paulinho, Trincão e Edwards e o responsável técnico dos encarnados de Ponta Delgada fez um resumo muito rápido daquilo que foi o desenrolar da partida: “Sabíamos das dificuldades que íamos encontrar e o filme do jogo é simples: foram dois erros individuais que concluíram em golo e depois uma bola parada que deu golo”, recordou o técnico do Santa Clara, equipa que não vence há 13 jogos e averbou, nas últimas sete partidas, sete derrotas.



Accioly disse ainda que os suplentes lançados na partida “entraram bem” e lamentou que no final do jogo a equipa não tenha conseguido chegar ao golo de honra.

“Não foi o jogo que desejávamos. Porém, tivermos uma pontinha de azar na eficácia “, realçou o técnico, referindo-se ao lance, aos 90+1, em que Adán defendeu para a frente um remate do meio da rua de MT e que, na recarga, Andrezinho acertou no poste direito da baliza leonina.