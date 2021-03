Abertas candidaturas para festival de cinema sobre Direitos Humanos nos Açores

O evento, que se estreia este ano, em Ponta Delgada, conta com várias categorias, entre as quais uma competição internacional de longas-metragens, com o objetivo de dar visibilidade a questões relacionadas com o tema.



Além dos filmes, o NOMA (No Man is an Island) AZORES vai promover um ciclo de conversas e ‘masterclasses’ “que pretendem alargar o debate sobre os Direitos Humanos a diferentes áreas da produção audiovisual”, lê-se no comunicado enviado pela organização.

Até 31 de maio, estão abertas as candidaturas para apresentação de longas-metragens, que devem ser “filmes de produção recente, ainda não estreados em Portugal”, e que concorrem aos prémios de Melhor-Metragem, no valor de 2.500 euros, Melhor Longa-Metragem Portuguesa, no valor de 1.500 euros, e o Prémio do Público para Melhor Filme, de 700 euros.

Os vencedores poderão ser inseridos numa extensão do festival, nos quatro meses seguintes à sua realização.

Esta iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Ponta Delgada, com a produção da Associação Cultural "Silêncio Sonoro".