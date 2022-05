A viagem pelo mundo de Marta Duarte d'Almeida começou aqui

"O espetáculo Marta and The Boat é o meu ‘stage set up’ com todos os meus instrumentos à minha volta em forma de barco. ‘The Boat’ conjura a ideia dos exploradores portugueses na Era dos descobrimentos, e das suas embarcações rápidas e de fácil manobra, as Caravelas, carregando assim todos os seus instrumentos e materiais, mas também a sua identidade no caminho para terras desconhecidas. Para mim, ‘The Boat’ também transporta emocionalmente e na sua essência um exercício de liberdade, de independência - como artista e como mulher - no mundo de hoje”, refere a própria Marta Duarte d’Almeida que relaciona este projeto com “empoderamento, exploração, multi-instrumentalismo, arte pós-pandémica, arte performativa, feminismo na música, boas energias, partilha, convivência".

Este é o primeiro espetáculo a solo de Marta Duarte d'Almeida. E para este ‘show’ a solo ela sentiu "a necessidade de deixar para trás as limitações dos géneros e instrumentação, desfrutando de todas as possibilidades que o mundo da música tem para oferecer". "Marta & The Boat" leva-nos para um mundo mágico de jazzy swing, folk magnético e storytelling carregado de energia e emoções.

E Marta em palco é uma verdadeira ‘storyteller’. Se há pessoa no mundo que consegue "sacar um gig sozinha" é ela. No piano, no ukelele bass , na guitarra, na melódica, nas percussões... caramba, essa "janinha" (versão alentejana do nosso "petchena") dá show! Ela canta as histórias que conta, e conta as músicas que canta.

Aquele pode ser o seu barco, mas quem parte num verdadeiro cruzeiro somos nós. E Marta é a almirante, a timoneira, a cicerone, desta magnífica viagem. Nunca conheci ninguém que emanasse ‘vibes’ tão positivas como a Marta. Esta miúda não faz nenhum espetáculo, ela é “o” espetáculo. É impossível ficar indiferente à capacidade artística e humana desta alentejana talentosa.

Marta Duarte d'Almeida estará em muitos e diferentes palcos na Áustria, Suíça, Portugal, Grã-Bretanha e Irlanda, entre outros, como ‘breaking artist’ durante os próximos meses, e tem uma campanha de ‘crowdfunding’ , que já está quase a terminar, com o objetivo de deixar um registo áudio desta empreitada.





Apoiar a Marta a gravar um disco

Está a decorrer - apenas durante os próximos três dias - a campanha de crowdfunding "Marta and the Boat" na plataforma portuguesa PPL.O objetivo da campanha é atingir 1300€ que serão utilizados para gravar o primeiro concerto de "Marta and the Boat" para fazer um álbum ao vivo, e para a manufaturação do disco. Estará disponível este verão nas principais plataformas de streaming e em formato físico (CD). Quem quiser deixar o seu contributo, pode fazê-lo através do link https://ppl.pt/martantheboat.