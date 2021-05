‘A minha maior promessa é continuar a trabalhar de alma e coração pela agricultura’

Jorge Rita, presidente da Associação Agrícola de São Miguel é o único candidato às eleições que se realizam esta sexta-feira. Revela trabalho desenvolvido na defesa do rendimento dos agricultores e aponta objetivos que pretende alcançar, no que se refere à fábrica de rações e à construção do Centro Interpretativo da Agricultura