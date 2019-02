As mais lidas

"PS/A indica André Bradford para o Parlamento Europeu", "Bernardo Sousa quer vencer o Azores Rallye" e "Operação dirigida a velocípedes deteta 30 infrações num dia" são outros destaques desta edição. "Obras no Palácio da Conceição revelam estrutura primitiva do convento" é o destaque fotográfico.

"9% dos crimes são de violência doméstica" é a manchete da edição deste domingo do Açoriano Oriental

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok