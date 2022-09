556 alunos colocados na UAc na 1.ª fase de candidaturas

Na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso foram colocados 49 806 estudantes no ano letivo de 2022-23, dos quais 556 foram colocados na Universidade dos Açores (UAc), revelou o Gabinete Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

O número de colocados na academia açoriana é neste ano letivo ligeiramente inferior ao registado em 2021/2022, em que foram colocados 560 alunos na primeira fase de candidaturas ao ensino superior. O número é, no entanto, acima do registado no ano letivo 2020/2021, em que foram colocados 550 alunos.

De acordo com os dados divulgados, das 632 vagas postas a concurso pela UAc, nos 22 cursos disponibilizados, 14 cursos ficaram com todas as vagas atribuídas, tendo ficado por preencher 76 vagas.

Na academia açoriana o curso que registou a última nota de colocação mais elevada foi o Ciclo Básico de Medicina, com nota de 181,8 valores. Segue-se Medicina Veterinária (Preparatórios) com 167,9 valores, Ciências da Engenharia (Preparatórios) com 161,3 valores, e Psicologia com 153,6 valores.

Na globalidade do país, foram colocados um total 49 806 novos estudantes na 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso para o ano letivo 2022-2023 no Ensino Superior público, tendo sido 84% desses estudantes colocados numa das suas três primeiras opções de candidatura. Segundo o Gabinete Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o valor total de colocados representa o segundo valor de colocados mais elevado desde 1989.

Assim como que sobraram 5284 vagas para a segunda fase do concurso, o que representa o menor número de vagas sobrantes desde 1999.

Destaca ainda numa nota enviada à comunicação social, que o número de colocados em instituições localizadas em regiões com menor densidade demográfica aumenta 6% (13 351 estudantes colocados), realçando que diversas instituições do interior aumentaram o número de colocados face ao ano anterior, dando como exemplos a Universidade da Beira Interior, a Universidade de Évora, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o Instituto Politécnico de Bragança, o Instituto Politécnico de Castelo Branco, o Instituto Politécnico de Coimbra - ESTGOH, o Instituto Politécnico de Guarda, o Instituto Politécnico de Portalegre, o Instituto Politécnico de Santarém, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, o Instituto Politécnico de Viseu e o Instituto Politécnico de Tomar.