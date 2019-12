Zona balnear dos Biscoitos distinguida com prémio de 'Praia + Acessível 2019'

Desde que este concurso foi criado, em 2009, esta foi a primeira vez que uma zona balnear açoriana foi galardoada, adianta nota de imprensa.



No que diz respeito aos critérios de seleção, estes estão relacionados com a qualidade da oferta de serviços e bem-estar prestados junto de pessoas com mobilidade reduzida durante a passada época balnear, bem como a correta e ampla divulgação a nível local desta vertente de apoio.





Segunda Raquel Borges, vereadora responsável pela gestão das zonas balneares “o município da Praia da Vitória encontra-se extremamente orgulhoso com a atribuição deste galardão, sendo naturalmente o reconhecimento do desempenho prestado pela autarquia, Juntas de Freguesia, Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários e a Associação Bandeira Azul da Europa, no reforço da qualidade de vida de quem usufrui das zonas balneares do concelho”, disse citada na mesma nota.





“A união de esforços em prol das acessibilidades nestes locais é uma das bandeiras da Câmara Municipal, pelo que é fulcral corresponder às necessidades dos nossos concidadãos, concretamente ao nível da criação de infraestruturas específicas, como acesso pedonal apropriado, estacionamento ordenado, passadeiras nos areais, sanitários adaptados, nadadores salvadores e cadeiras anfíbias. Este é um trabalho contínuo e muito gratificante”, destacou a vereadora.





Os prémios atribuídos, no âmbito desta distinção, envolvem a entrega de equipamentos destinados a reforçar as condições das praias vencedoras.





A entrega dos prémios 'Praia + Acessível 2019' aos municípios vencedores decorrerá no próximo ano, em data e local a anunciar oportunamente.





O concelho da Praia da Vitória foi, em 2019, o concelho dos Açores com mais zonas balneares distinguidas com a Bandeira Azul da Europa. Além da praia da Riviera, Praia Grande e Prainha, a Marina da Praia da Vitória, e as zonas balneares do Porto Martins, das Escaleiras (na Vila Nova), dos Biscoitos e das Quatro Ribeiras também ostentaram este galardão. Destes locais, quatro estão classificados também como praias acessíveis: são eles o Porto Martins, Biscoitos, Praia Grande e a praia da Riviera.