Ucrânia

Zelensky volta a avisar sobre "risco real" de uso de armas químicas

O risco do uso em larga escala de armas químicas pela Rússia no território da Ucrânia “é muito real”, disse o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, numa intervenção por videoconferência durante a cimeira do G7, que decorreu em Bruxelas.