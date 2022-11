Zelensky vai participar no G20, provavelmente por videoconferência

"Participará na cimeira do G20”, disse Serhii Nikiforov, citado pela rádio e televisão ucranianas, em relação à participação do chefe de Estado ucraniano no encontro do grupo das 20 economias mais desenvolvidas.

“O mais provável é que seja no formato ‘online’”, acrescentou o porta-voz.

O Presidente ucraniano não fez nenhuma viagem ao estrangeiro desde que o seu homólogo russo, Vladimir Putin, ordenou o início de uma ofensiva militar contra a Ucrânia, a 24 de fevereiro.

A confirmação da participação de Zelensky na reunião do G20, que vai decorrer em Bali, na Indonésia, nos dias 15 e 16 de novembro, surge depois do Presidente ucraniano ter avisado, na semana passada, que não participaria se Putin, que também está na lista de convidados, marcasse presença no encontro.

Putin foi convidado pessoalmente pelo Presidente da Indonésia, Joko Widodo, durante uma viagem à Rússia em junho passado, quando o chefe de Estado indonésio também viajou para a Ucrânia numa tentativa mal sucedida de mediar o conflito armado.

Na segunda-feira, o Kremlin anunciou que Putin não participará na cimeira dos líderes do fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), agendada para 18 e 19 de novembro, e o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, disse que durante esta semana seria anunciado se o líder russo iria participar no G20.

O G20 é composto por Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Turquia, África do Sul, Reino Unido, Estados Unidos e a União Europeia.