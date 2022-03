Zelensky pede ajuda aos EUA e cita Pearl Harbor e ataques de 11 de setembro

Numa transmissão em direto, por videoconferência, Volodymyr Zelensky dirigiu-se ao Congresso dos Estados Unidos da América (EUA) e recordou as tragédias passadas que atingiram os norte-americanos, pedindo ajuda para impedir os ataques aéreos da Rússia.

"Precisamos de vocês agora", apelou, acrescentando que "a Rússia transformou o céu ucraniano numa fonte de morte para milhares de pessoas".

"Lembrem-se de Pearl Harbor, a terrível manhã de 07 de dezembro de 1941, quando os vossos céus estavam pretos por causa dos aviões que o atacaram. Lembrem-se do 11 de setembro, um dia terrível em 2001, quando o mal tentou transformar as vossas cidades, territórios independentes, em campos de batalha. Quando pessoas inocentes foram atacadas do ar", recordou Zelensky num auditório lotado no Capitólio (sede do Congresso) dos EUA.

Zelensky fez assim um paralelo entre a história norte-americana e a atualidade ucraniana, frisando que o seu país está a vivenciar esse mesmo terror todos os dias: "Um terror que a Europa não vê há 80 anos".

O Presidente ucraniano renovou então os seus apelos por uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, mas afirmou que se isso for "pedir muito", solicitava então aos EUA sistemas de defesa aéreos como alternativa.

Pediu ainda que os EUA imponham novas sanções a Moscovo e a políticos russos, "todas as semanas, até que a máquina militar russa pare", e que todas as empresas norte-americanas deixem o mercado da Rússia "porque está inundado com sangue".

Para dar mais força a estes seus apelos, Zelensky mostrou aos políticos norte-americanos um poderoso vídeo, com imagens da guerra que arrasa o seu país, mostrando o preço da invasão russa.

O vídeo terminou com um pedido para que se "fechem os céus".

"Agora, estou com quase 45 anos. Hoje a minha idade parou quando o coração de mais de 100 crianças parou de bater. Não vejo sentido na vida se ela não puder impedir as mortes", disse.

Zelensky agradeceu ainda ao Congresso e ao Presidente norte-americano, Joe Biden, por todo o seu envolvimento pessoal nesta matéria.

Os legisladores norte-americanos aplaudiram Volodymyr Zelensky de pé, antes e depois do seu pronunciamento, durante longos momentos.