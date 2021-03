XIII Ramo Grande Azores Cup

Na apresentação do evento, o presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Tibério Dinis, enalteceu, o papel de dirigentes, pais e empresários que, “num tempo particularmente muito difícil, não cruzaram os braços” e apoiam “com confiança” a realização da XIII edição do Ramo Grande Azores Cup.





Na ocasião, o autarca, adiantou, que a infraestrutura desportiva municipal que alberga este evento já deveria estar dotada de um novo piso de relva sintética, só que,“apesar de termos adjudicado a empreitada em dezembro, assinado o contrato a 15 de janeiro e de a obra ter um prazo de execução de 45 dias – o que fazia prever que até finais de fevereiro estivesse concluída – o empreiteiro comunicou à Câmara Municipal que, por ter tido casos de Covid-19 entre os seus funcionários, não conseguiria iniciar a obra nos tempos definidos”, explicou Tibério Dinis, citado em nota.





“Tínhamos o compromisso e o objetivo de ter o campo dotado do novo sintético a tempo desta edição do Ramo Grande Azores Cup. O que é certo, é que, por vicissitudes várias, não foi possível, estando assegurado com o empreiteiro que mal termine o torneio as obras de remoção e substituição do piso sintético avancem imediatamente”, assegurou o edil.





O torneio decorrerá apenas com equipas da ilha Terceira (Juventude Desportiva Lajense, Sport Clube Lusitânia, Sport Clube Praiense, Sport Clube Angrense, Grupo Desportivo das Fontinhas e Boavista Clube da Ribeirinha), só podendo assistir, em simultâneo, 150 pessoas, sendo necessário o controlo das entradas, medição da temperatura e uso de máscara de proteção individual.