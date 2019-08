XIII edição Degraus da Praia decorre este domingo

“A prova corre-se num percurso já bem conhecido, e que é duro e desgastante, mas que tem tido muito boa aceitação dos atletas”, adianta Miguel Sousa Azevedo, da organização, citado em comunicado.





O evento, que conta novamente com a chancela da nova Associação de Todo o Terreno da Ilha Terceira, integra o programa desportivo das Festas da Praia 2019, "contando com o apoio da autarquia", e as inscrições podem fazer-se “até cerca de 20 minutos da partida. Os atletas partem para a subida com partidas de minuto a minuto, de modo a que se evitem muitas ultrapassagens, pois o percurso tem partes bastante estreitas”, referiu.







“Quem quiser apenas caminhar no percurso também pode fazê-lo”, acrescentou aquele responsável, lembrando que o recorde do percurso ainda pertence a João Rocha, “que triunfou por 5 vezes na Praia da Vitória, quando efetuou 1m34,02, em 2015. No setor feminino, a recordista continua a ser Ana Oliveira, com 2.26,26, obtidos em 2014”.







"Este ano haverá um cuidado especial no cumprimento integral do percurso, que deve ser apenas nas escadas e dentro da faixa de terreno em que elas se situam, de modo a não haver problemas como há um ano", acrescentou o organizador.







Marco Mendes e Isabel Landeiro foram os vencedores da edição do ano passado.