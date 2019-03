Workshop sobre empreendedorismo tecnológico no TERINOV

A Associação Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira promove sexta-feira, dia 8 de março, em Angra do Heroísmo, a realização do workshop “CreativeTECH”, que visa sensibilizar as comunidades científica e académica para o empreendedorismo, a transferência de tecnologia e a inovação, em particular nos setores ligados às indústrias culturais e criativas e tecnológicas.

De acordo com nota do Gacs, esta iniciativa pretende promover a atividade do TERINOV - Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira no âmbito do empreendedorismo de base tecnológica e da inovação, como vias para o rejuvenescimento do tecido empresarial dos Açores, e incentivar a competitividade das empresas regionais, através da otimização de processos, modelos de negócio e da valorização dos recursos.







Dar a conhecer as áreas de ação futuras do TERINOV, nomeadamente as áreas criativas e as áreas tecnológicas como suporte, é também um dos objetivos deste evento, em que participam 'startups' nacionais que desenvolvem novos modelos de negócio ligados a este setor tradicional, nomeadamente a TUU, a Space Layer Technologies, a Nieta Atelier, a Ideastation, a Infraspeak, a Moot, a Purpled e a Redcatpig.







A iniciativa, que decorre no TERINOV a partir das 09 horas, dirige-se a estudantes e graduados do ensino superior, empresas, 'startups' e profissionais liberais.