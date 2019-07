White Friday realiza-se na sexta-feira

As mais lidas

Já no dia seguinte em Ponta Delgada realiza-se a PDL White Ocean que, anualmente, veste a cidade de branco e traz até largos milhares de pessoas ao centro histórico.

Ainda nesse dia, no âmbito das Noites de Verão, às 21h30, a Praça Gonçalo Velho Cabral (Portas da Cidade) acolhe o Festival de Folclore do Grupo Folclórico Ilha Verde.

Este evento tem como objetivo promover e potenciar o comércio e os serviços sedeados no centro de Ponta Delgada, revela nota enviada à comunicação social, acrescentando que o horário de funcionamento das lojas nesse dia será alargado até às 22h30.

Na sexta-feira, a Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada/Associação Empresarial das Ilhas de S. Miguel e Santa Maria promove mais uma edição da “White Friday - Comércio perto de si”.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok