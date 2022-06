Warriors 'arrasam' Celtics no terceiro quarto e empatam final da NBA

Depois de atingir o intervalo a vencer por apenas dois pontos (52-50), graças a tangenciais 31-30 e 21-20 nos dois primeiros períodos, o ‘cinco’ de Steve Kerr ‘arrasou’ no terceiro (35-14), conquistando uma decisiva vantagem de 23 pontos (87-64).

Um parcial de 6-0 a abrir o quarto, para um avanço de 29 pontos (93-64), ‘acabou’ em definitivo com o encontro, a longos 10.45 minutos do final, não dando ilusões aos Celtics, que, no primeiro jogo, viraram um 92-80 em 108-120 no derradeiro parcial (16-40).

Stephen Curry liderou os anfitriões, com 29 pontos, seis ressaltos, quatro assistências e três ressaltos, secundado por Jordan Poole, autor de 17 pontos, incluindo um ‘triplo’ do meio-campo para fechar o determinante terceiro quarto.

Na equipa da casa, mais três jogadores marcaram na casa das dezenas, Kevon Looney (12), Klay Thompson (11) – apesar de muito desinspirado a lançar, com quatro em 19 nos ‘tiros de campo – e Andrew Wiggins (11), com Draymond Green a adicionar nove pontos, sete assistências e cinco ressaltos.

Por seu lado, Jayson Tatum, que só tinha marcado 12 pontos no primeiro jogo, subiu para 28, liderando a equipa em marcação, mas com menos 10 assistências (três contra 13), enquanto Jaylon Brown somou 15 pontos na primeira parte e apenas dois na segunda.

Quanto aos outros elementos do ‘cinco’, marcaram cada qual dois pontos, sendo que, no jogo inaugural, Al Horford tinha apontado 26, Marcus Smart 18 e Robert Williams III oito, o que, no total, deu menos 46 pontos aos Celtics, sendo que Derrick White também caiu, de 21 para 12. Os ‘turnovers’ subiram de 12 para 18.

Apesar do pesado desaire, o conjunto de Boston não perdeu o fator casa, que conquistou com o triunfo no jogo inaugural, e recebe agora os Warriors quarta e sexta-feira, sendo já certo que a final terá um mínimo de seis encontros.

Os Celtics entraram no segundo jogo como acabaram o primeiro, em ‘grande’, moralizados e certeiros, conseguindo conquistar uma vantagem de nove pontos (13-22), numa altura em que Jaylen Brown tinha tantos pontos como toda a equipa dos Warriors.

A formação da casa logrou, porém, reagir e, com um parcial de 18-8, conseguiu acabar o frenético primeiro período na frente (31-30), graças a uma entrada para o cesto de Curry a acabar.

No segundo parcial, as duas equipas caíram muito de produção em termos ofensivos – menos 20 pontos em conjunto -, mas o equilíbrio manteve-se, com os Warriors a acabarem por cima (52-50), depois de terem estado a perder por 35-40.

Jalen Brown foi o primeiro a marcar na segunda parte e empatou o jogo (52-52), mas seguiu-se um ‘monólogo’ dos Warriors, que, muto melhores no ataque e na defesa, começaram a fazer subir a diferença (59-52, 65-54, 68-56 e 79-62), até fixá-la em 87-64.

O terceiro parcial acabou com dois ‘triplos’ de Poole, o último em cima da ‘buzina’, sobre o meio-campo, e abriu com um 6-0 para os Warriors, que sentenciou o jogo.

A final muda-se agora para Boston, que será palco dos jogos 3, na quarta-feira, e 4, na sexta, enquanto o quinto jogo é em San Francisco, em 13 de junho. Se necessário, o sexto é em Boston, em 16, e o sétimo na casa dos Warriors, em 19.