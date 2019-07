Walk&Talk 2019 inicia-se a 5 de julho em Ponta Delgada

O programa organiza-se em torno de cinco circuitos artísticos: Circuito Ilha, Circuito de Exposições, Circuito Performativo, Circuito Residências e Circuito Conhecimento.

Segundo a nota, no fim de semana que assinala a abertura do festival será possível acompanhar a inauguração do Circuito de Exposições e apresentações paralelas, assistir a concertos e performances no novo Pavilhão W&T e a muitas outras iniciativas dos vários circuitos do festival.





O Festival Walk&Talk realiza-se no mês de julho desde 2011, em São Miguel, e conta com um programa anual de residências que se mantém em funcionamento ao longo de todo o ano.





De caráter experimental e participativo, o Walk&Talk motiva a criação de projetos inéditos relacionados com o território e as especificidades socioculturais dos Açores.





O projeto pretende envolver artistas locais, nacionais e internacionais em torno das artes, intersetando arte, dança, performance, teatro, arquitetura, design, cinema e música.

Em 2016, o festival alargou a sua dinâmica à ilha Terceira e, ao longo de nove edições, já acolheu mais de duas centenas de artistas de múltiplas origens geográficas e disciplinares.