Vox Cordis com dois concertos na Igreja do Lajedo

Segundo o comunicado, os concertos são de entrada livre e decorrem no âmbito ao festival anual “The Music World”, estando previstos “dois momentos musicais distintos”.

Assim, na sexta-feira, terá lugar o concerto intitulado “Encruzilhadas musicais de Helena Castro Ferreira”, tendo como intervenientes a própria Helena Castro Ferreira, Mariana Rocha, Raquel Dutra, João Ponte e Válter Ponte que interpretarão “Ensembles diversos”.

Já no sábado, dia 29, tem lugar o “Concerto para a Paz no Homem e na Terra” que conta com o coro da Vox Cordis e a Banda Fundação Brasileira, “concretizando-se o início de uma vontade que vem sendo acalentada pelas duas formações há diversos anos”, destaca a nota. “A estes juntam-se, como solistas: a soprano lírica, Helena Castro Ferreira, e o tenor, João Ponte, e Svetlana Pascoal no teclado. A direção musical está a cargo de Marco Torre e de Odilardo Rodrigues”, revela a organização.

Em nota, a Vox Cordis destaca que o festival “The Music World” é uma celebração da música do mundo, acolhendo todos os géneros musicais, sendo dirigido a todos os públicos, incentivando o gosto pela música, especialmente entre as gerações mais novas.



“Este festival organizado desde 2016 pela Associação Vox Cordis desde a sua primeira edição quer ser: um polo de atracão ao nível cultural e artístico, mobilizando artistas, coletivos e singulares; uma oferta cultural a fixar-se naquela época do ano; e também ao nível educativo, mobilizando docentes e alunos a celebrarem e aprenderem mais sobre a música, constituindo mais um caminho indutivo de aprendizagem e formação tanto ao nível dos homens de amanhã, como dos que têm de percorrer, hoje em dia, a via do ensino e da formação”, lê-se na nota.