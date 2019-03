Voo da TAP com destino a Bolonha obrigado a regressar a Lisboa por anomalia técnica

As mais lidas

A fonte da ANA disse ainda que, como consequência do encerramento da pista, houve encerramento do espaço aéreo durante o tempo necessário à assistência para o voo que originou o alerta.

“A aterragem aconteceu às 13:59 e a pista foi reaberta às 14:22, encontrando-se neste momento o aeroporto com total operacionalidade”, refere a empresa.

Por outro lado, fonte da ANA – Aeroportos de Portugal, empresa gestora dos aeroportos, adiantou que a situação obrigou ao encerramento da pista durante 23 minutos, “como consequência do alerta laranja emitido pela aeronave que operava o voo TP872”.

Segundo a mesma fonte, no local estava já “outro avião pronto para levar os passageiros ao seu destino”.

A notícia foi avançada pelo jornal Correio da Manhã e entretanto confirmada à Lusa por fonte oficial da TAP, que disse ter-se tratado de uma anomalia técnica registada após a descolagem, que fez com que o voo TP872 regressasse, por precaução, ao aeroporto Humberto Delgado.

Um voo da TAP com destino à cidade italiana de Bolonha e 154 passageiros a bordo foi obrigado a regressar a Lisboa devido a uma avaria técnica, confirmou esta terça feira à Lusa a transportadora aérea.

