Vizela muito superior derrota Casa Pia e segue em frente na Taça de Portugal

Já na entrada para a compensação, um livre direto de Landinho quase surpreendia Rafael Marques, que, com reflexos rápidos, impediu o quarto golo ao Vizela.

Aos 76 minutos, o guarda-redes do Vizela Cajó foi chamado a intervir pela primeira vez, em resposta a um grande remate de Wilson Kenidy, mas foi mesmo o Vizela a aumentar para 3-0, aos 81, por Diogo Ribeiro que surgiu ao segundo poste a encostar, após uma incursão rápida de Koffi Kouao pela direita.

A equipa minhota chegou rapidamente ao golo inaugural, aos 20 minutos, por intermédio de Francis Okoli, que atirou forte e de primeira para o fundo das redes, após assistência de Kiko Bondoso no corredor esquerdo.

Francis Okoli, aos 20 minutos, Samu, aos 52, e Diogo Ribeiro, aos 81, foram os autores dos golos vizelenses, que permitiram ao líder da série A do Campeonato de Portugal surpreender o Casa Pia, último classificado da II Liga, em jogo disputado em casa ‘emprestada’ pelo Oriental. Wilson Kenidy reduziu para os ‘gansos’, já perto do fim, aos 88.

