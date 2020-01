“Vivemos um tempo de exacerbação do individualismo, do consumismo e do subjectivismo”

António Bagão Félix, professor Catedrático e antigo Ministro e Secretário de Estado nas áreas das Finanças e da Segurança Social vai estar presente esta semana em Ponta Delgada para participar na jornada formativa sobre “Desafios sócio- económicos de hoje” e a “Economia solidária”