Vitória de Guimarães e Santa Clara empatam em jogo ‘desinspirado’

A formação vitoriana inaugurou o marcador aos 32 minutos, por Óscar Estupiñán, contrariando a supremacia até então evidenciada pelos açorianos, que viriam a empatar numa grande penalidade convertida por Allano, aos 55, antes de uma última meia hora com escassos lances de interesse.

Com este empate, a equipa de Guimarães passou a somar 44 pontos e perdeu a hipótese de reduzir para dois a distância para o quinto classificado, Gil Vicente, com 48, que joga hoje em Alvalade, com o Sporting, ao passo que o Santa Clara mantém o nono lugar, com 37.

Com Morita de regresso ao ‘onze’ e Ricardo Fernandes na baliza, em vez do habitual titular Marco, que se lesionou na jornada anterior, perante o Marítimo (2-2), o Santa Clara foi a melhor equipa em campo até ao golo vitoriano, pela pressão sobre o adversário e pelo posicionamento em campo, que garantia sempre linhas de passe.

Dominadora nas operações a meio-campo, a formação de Ponta Delgada manteve quase sempre os vimaranenses remetidos ao seu meio-campo, com Alfa Semedo ‘encostado’ à linha defensiva e Óscar Estupiñán só na frente, e, num dos momentos de ‘aperto’ à retaguarda contrária, criou a primeira ocasião flagrante do jogo, aos 13 minutos.

Ricardinho ganhou a bola a Tiago Silva e serviu Lincoln para um remate por cima, já dentro da área, quatro minutos antes de o médio brasileiro servir Tagawa para um cabeceamento certeiro, que viria a ser anulado com recurso ao videoárbitro, que detetou um fora de jogo por 10 centímetros.

Na primeira vez em que se libertou realmente da ‘teia’ açoriana, eficaz a ‘aprisionar’ a saída de bola vitoriana, a equipa treinada por Pepa foi ‘letal’: Rafa Soares ganhou a linha final, após recuperação de Alfa Semedo, e cruzou para o primeiro poste, para o cabeceamento ‘fulminante’ de Óscar Estupiñán, avançado com 13 golos no campeonato.

O tento ‘abalou’ a confiança do Santa Clara e deu ímpeto ao jogo ofensivo dos anfitriões, com Rafa Soares a ameaçar uma vantagem mais ampla ao minuto 45, servido por Nélson da Luz, extremo que substituiu o lesionado Rochinha, aos 37.

Após o intervalo, o conjunto da ilha de São Miguel retomou a pressão que fora capaz de colocar no começo do jogo e beneficiou de uma mão de Abdul Mumin no interior da área vitoriana para igualar por Allano, numa grande penalidade assinalada pelo árbitro Hugo Silva, após consulta ao videoárbitro.

A partir daí, o conjunto de Guimarães assumiu a iniciativa atacante, mas com escassos momentos de inspiração para entrar com perigo na área açoriana, como se verificou num lance de Nélson da Luz, com o remate em arco a rasar o poste direito.

Com a aproximação do apito final, o duelo teve cada vez mais interrupções, na maior parte das vezes para se atenderem jogadores ‘caídos’ do Santa Clara, e, fruto de um futebol quase sempre trapalhão, as balizas mantiveram-se a salvo.