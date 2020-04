Vítor Simas deixa liderança da ACF Pauleta

“É verdade! Não esperava acabar a minha relação com o futebol, de 30 anos, como jogador, como treinador, como diretor desta maneira (n.d.r., com as competições locais, regionais, nacionais e internacionais suspensas devido à pandemia de Covid-19). Está previsto acabar em junho, altura em que farei 30 anos ligado ao futebol”, revelou Vítor Simas em declarações ao Açoriano Oriental.





