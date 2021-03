Semana Temática do Museu Carlos Machado

Visita guiada online com a cineasta Cláudia Varejão

O Museu Carlos Machado em conjunto com a cineasta e fotógrafa Cláudia Varejão, promovem amanhã, dia 27 de março, pelas 11h30, uma visita guiada online via Zoom, no âmbito da Semana Temática do Museu.