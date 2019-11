Vila Franca do Campo presente no Congresso Ibérico de Heráldica

O município de Vila Franca do Campo marcou presença no XI Seminário Ibérico de Heráldica e Ciências da História, que decorreu no fim de semana na cidade de Jódar, em Espanha.

Trata-se de um encontro anual, onde se promove a discussão dos mais recentes estudos nas áreas das ciências históricas, como a Heráldica e a Genealogia e é promovido pela Academia Internacional de Heráldica, com o apoio da Sociedade de Geografia de Lisboa.

A edição deste ano contou com cerca de vinte conferencistas europeus.

Dos três portugueses convidados a intervir como oradores, dois versaram temáticas relacionadas com a heráldica municipal açoriana, nomeadamente de Vila Franca do Campo, a cargo de Diogo Teixeira Dias, e Angra do Heroísmo, com José Colaço, refere nota de imprensa da autarquia de Vila Franca.

Diogo Teixeira Dias, historiador e arqueólogo da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, apresentou o antigo sinete municipal e bandeira da edilidade vilafranquense, falando sobre a evolução histórica dos símbolos heráldicos do primeiro concelho da ilha de São Miguel.

Este investigador explicou como o referido artefacto permitiu à edilidade vilafranquense manter a sua identidade iconográfica, apesar da invulgaridade, reiteradamente contestada pelas autoridades na matéria.

Como afirmou o investigador, citado em nota, “o brasão da Vila é singular, no conjunto de brasões autárquicos açorianos, e foi o único que conseguiu manter inalterados os seus elementos de origem histórica, mas com dificuldades. Sempre houve tentativas da capital de padronizar as várias identidades iconográficas do arquipélago, porventura não compreendendo que cada ilha, e mesmo cada concelho, tem as suas características distintivas, embora integrados num conjunto”.