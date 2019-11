Vila Franca do Campo com várias ações programadas para a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos

A Câmara Municipal de Vila Franca do Campo vai aderir à Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, promovendo, de 18 a 22 de novembro, várias ações no concelho com a colaboração de escolas e instituições, que visam sensibilizar toda a população para a redução de resíduos e mudança de hábitos que põem em causa o desperdício e a degradação do meio ambiente.

Segundo nota de imprensa, no dia 18 de novembro, pelas 14h30, decorre a atividade “Beatas no Chão, Não!!”, promovida pelo CDIJ Pedra Segura, que consistirá na recolha de beatas no Largo Bento de Góis.

No dia seguinte, às 10h00, na Cooperativa Agrícola de Santo de Antão, tem início a atividade “Pratique Boas Práticas Agrícolas”, promovida pela EBI de Ponta Garça, com entrega de panfletos de sensibilização sobre boas práticas agrícolas e gestão de resíduos na agropecuária.

A 20 de novembro, a partir das 10h20, a EBS Armando Côrtes-Rodrigues promove a distribuição de sacos reutilizáveis no Mercado Municipal e na Rua Teófilo Braga, enquanto às 14h30, será a vez do CDIJ Mosaico promover a atividade “Beatas no Chão, Não!!” com a recolha de beatas a acontecer na Rua Simões de Almeida e no Largo Bento de Góis.

Para o dia 21 de novembro, às 11h30, está previsto uma atividade levada a cabo pela Escola Profissional de Vila Franca do Campo, com a entrega de panfletos de sensibilização nos estabelecimentos de restauração do concelho, relativos às boas práticas de sustentabilidade no aproveitamento e gestão de resíduos nestes estabelecimentos.

No dia 22 de novembro, pelas 11h00, terá lugar a atividade “Sempre a Separar! Sempre a Reciclar”, com a entrega de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e resíduos têxteis.