Pentágono já deu a Trump opções de intervenção no conflito

Hegseth falou perante congressistas a quem reconheceu que está a ser prestada "máxima proteção de força" às tropas norte-americanas no Médio Oriente e que é decisão do Presidente Donald Trump fornecer a Israel uma bomba destruidora de ‘bunkers’ para atingir o núcleo do programa nuclear do Irão.

Israel atacou várias instalações nucleares iranianas nos últimos dias, mas um dos seus principais locais de produção de urânio, Fordo, requer munições de penetração profunda.

Trump voltou a não dizer se decidiu ordenar um ataque dos EUA ao Irão - uma atitude que Teerão avisou que seria recebida com duras retaliações.

"Posso fazer isso, posso não fazer isso. Ninguém sabe o que vou fazer", disse Trump numa conversa com jornalistas na Casa Branca.

O Presidente norte-americano acrescentou que não é tarde demais para o Irão desistir do seu programa nuclear, enquanto continua a avaliar o envolvimento direto dos EUA nas operações militares de Israel destinadas a destruir o programa nuclear de Teerão.

O ayatollah iraniano, Ali Khamenei, voltou hoje a avisar que os ataques dos Estados Unidos contra a República Islâmica "resultarão em danos irreparáveis" para os norte-americanos.

“Desejo-lhe boa sorte”, disse Trump, quando questionado sobre a recusa do líder supremo em render-se.

Perante o Congresso, o secretário de Defesa avisou para a seriedade com que Trump está a analisar a situação.

“Deviam ter feito um acordo. A palavra do Presidente significa alguma coisa — o mundo compreende isso. E no Departamento de Defesa, o nosso trabalho é estarmos prontos e preparados, com opções. E é exatamente isso que estamos a fazer”, assegurou Hegseth.

Os EUA deslocaram um número significativo de aviões de reabastecimento e caças para os posicionar de modo a poderem responder ao conflito no Médio Oriente, como apoiar possíveis evacuações ou ataques aéreos.