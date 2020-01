Vias da Praia da Vitória com horário de iluminação pública alargado

Segundo a autarca, desde dezembro, o período de iluminação foi aumentado em meia hora de manhã e meia hora ao início da noite, num investimento anual de 25 mil euros no orçamento da autarquia, adianta nota de imprensa da autarquia.





“Desde novembro, iniciámos o trabalho no sentido de, em parceria com a EDA e o Governo Regional dos Açores, repormos os horários de iluminação pública anteriores a 2012, altura em que foram efetuados cortes no âmbito de um esforço de contenção das despesas de funcionamento das infraestruturas públicas regionais. Agora, com esta alteração conseguimos, por exemplo, que as crianças que aguardam os transportes públicos a caminho das escolas tenham as luzes da estrada acesas quer quando vão para as aulas quer no regresso ao fim do dia. De igual modo, os condutores e quem utiliza as vias municipais no acesso às suas habitações usufruem de mais tempo de iluminação, ficando com melhores condições de visibilidade e segurança”, explica Raquel Borges, citada em nota.







A vereadora destaca que esta medida dá uma resposta às pretensões da população, salvaguardando as condições de circulação pedonal e rodoviária nas estradas do concelho. “Além da segurança que esta medida impulsiona, passamos a ter uma iluminação pública mais adequada às necessidades da população e ao horário de inverno”.





O alargamento do período de iluminação das vias e espaços municipais decorre da parceria da autarquia com a Direção Regional de Obras Públicas e Comunicações e a Direção Regional da Energia.