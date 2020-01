“Verde e Amarelo” com prémios para o Concurso de Fantasias

Numa aposta da Câmara Municipal da Povoação, o concurso terá como prémios, viagens, estadias e ainda ingressos para o 'Chicharro' e o Festival da Povoação. Desta forma, de acordo com nota de imprensa, o primeiro prémio é uma viagem, para uma pessoa, para os EUA ou Canadá e, ainda, dois ingressos para cada um dos referidos festivais.

O segundo prémio é uma viagem, para uma pessoa, para Lisboa, com estadia de duas noites, e também dois ingressos para o 'Chicharro' e para o Festival da Povoação.

O terceiro prémio é uma viagem à escolha, para duas pessoas, a uma das restantes ilhas dos Açores, para além dos respetivos ingressos para os festivais da Ribeira Quente e da Povoação.

Saliente-se que o baile Verde e Amarelo da Povoação realiza-se na noite de 24 de fevereiro, no Gimnodesportivo da Vila. Os bilhetes já estão à venda na Tesouraria da Câmara Municipal e na Loja Açores, das Portas do Mar, pelo valor de 5 euros cada e 10 euros para mesa, mas o que implica a compra, no mínimo, de seis bilhetes individuais.

A celebrar 17 anos de existência, no baile Verde e Amarelo serão permitidos os mais variados farnéis e as crianças até aos 12 anos têm entrada gratuita.

Oceanus, Stereo Mode, o cantor popular Emanuel Silva e David Rita ficarão encarregues de animar a noite de 24 de fevereiro.