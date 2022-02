Vencedores dos prémios europeus de música da MTV são hoje anunciados

O músico canadiano conta com oito nomeações aos prémios europeus de música da MTV (EMA, na sigla em inglês), que são hoje entregues numa cerimónia em Budapeste, na Hungria, em categorias como Melhor Artista, Melhor Pop, Melhor Música (“Peaches” e “Stay”, tema que partilha com The Kid Laroi) e Melhor Vídeo, as duas últimas com o tema “Peaches”.

Pelo EMA de Melhor Artista competem também os outros dois artistas mais nomeados desta edição dos prémios, Doja Cat e Lil Nas, com seis nomeações cada, e ainda Ed Sheeran, Lady Gaga e The Weeknd.

Para o EMA de Melhor Música estão indicadas, além de “Peaches”, que conta com a participação de Daniel Caesar e Giveon, e “Stay”, “Kiss me more”, de Doja Cat com SZA, “Bad Habits”, de Ed Sheeran, “Montero (Call me by your name)”, de Lil Nas X, e “Drivers License”, de Olivia Rodrigo.

Para o prémio “Best Portuguese Act”, uma das categorias regionais dos prémios e cujo vencedor foi votado pelo público português, estão indicados Bárbara Tinoco, Diogo Piçarra, Nenny, Plutónio e Wet Bed Gang.

A cerimónia de hoje terá como anfitriã a ‘rapper’ norte-americana Saweetie, que irá também atuar.

A lista de ‘performers’ inclui ainda Ed Sheeran, Imagine Dragons, Yungblud, Griff, girl in red, Maluma, Maneskin e Kim Petras.

A cerimónia dos EMA 2021 decorre em Budapeste, na Hungria, e é transmitida em Portugal a partir das 20:00 na MTV Portugal.