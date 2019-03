Velejador lança ‘crowdfunding’ em nova luta contra as drogas

Chama-se João Filipe Silva e, em 2018, atreveu-se a cruzar solitariamente o mar do arquipélago e ‘tocar’ as nove ilhas a bordo do ‘Twisted’, numa jornada intitulada ‘Volta aos Açores contra as Dependências’. A partir do mês de junho, pretende dar continuidade à iniciativa e reforçar a mensagem de alerta para os perigos do consumo de drogas e do álcool, mas, sem capacidade financeira para fazer face aos custos totais a que a manutenção do veleiro obriga, vê-se forçado a angariar verbas através de uma campanha ‘crowdfunding’ lançada na internet.





