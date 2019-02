Vasco Cordeiro visita comunidade açoriana na Califórnia na próxima semana

Vasco Cordeiro preside na quarta-feira, e a convite do presidente da Universidade da Califórnia, à inauguração do instituto Portuguese Beyond Borders, "que se destina a promover a cultura e a língua portuguesa, com um foco especial na diáspora açoriana", nota o executivo regional, antecipando a visita oficial da próxima semana.

Após a inauguração do instituto, que tem como diretor o professor universitário Diniz Borges, natural da ilha Terceira, o presidente do Governo Regional profere a aula inaugural, subordinada ao tema “Os Açores no Século XXI”, no âmbito do ‘Speakers Series’, iniciativa que inclui um conjunto de palestras por oradores convidados pelo instituto.

Antes, na segunda-feira, na chegada à Califórnia, Vasco Cordeiro terá uma reunião com a vice-governadora desse Estado, Eleni Kounalakis, encontrando-se depois com líderes da comunidade açoriana de Sacramento.

No dia seguinte, o governante visita duas explorações do setor agrícola propriedade de emigrantes açorianos, seguindo-se um encontro com a comunidade na Casa dos Açores de Hilmar.

Depois do dia no instituto, está previsto para quinta-feira um encontro com o 'mayor' de Artesia, Tony Lima, assim como com a comunidade açoriana da área de Los Angeles e uma sessão promovida pela Sociedade de Desenvolvimento Empresarial dos Açores (SDEA) em Los Angeles sobre as oportunidades de investimento externo na região.

Na sexta-feira, último dia da visita, o programa inclui um encontro com o 'mayor' de San Diego, Kevin Faulconer, uma visita ao memorial em honra dos pescadores de atum, atividade com grande ligação à emigração açoriana, uma homenagem aos emigrantes açorianos de San Diego e um encontro com a comunidade residente nesta zona da Califórnia.

Segundo dados oficiais, a população de origem portuguesa na Califórnia é de cerca de 345 mil pessoas, estimando-se que cerca de 70% seja oriunda dos Açores.

Nesta deslocação oficial, o presidente do Governo dos Açores será acompanhado pelo secretário regional com a tutela das Relações Externas, Rui Bettencourt, e por deputados do PS e do PSD à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.

Estão ainda previstas no programa visitas às comunidades açorianas das cidades de Sacramento, Hilmar, Fresno, Artesia e San Diego.