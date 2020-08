Vasco Cordeiro inaugura Centro de Ginástica Aeróbica

“Só no desporto federado, estamos a falar de quase 23 mil atletas de mais de 260 clubes, ou seja, mais de nove por cento do total da população açoriana, que são diariamente acompanhados por mais de um milhar de treinadores e quase 1.600 dirigentes desportivos”, afirmou Vasco Cordeiro, citado em nota.



No segundo dia da visita do Governo à ilha de São Miguel, o presidente do Governo adiantou que, se juntar a esse número os mais de 9.500 açorianos envolvidos nos programas de atividade desportiva do Governo – Desporto Adaptado, Escolinhas do Desporto e Açores Ativos para adultos – “essa percentagem chega aos 13 por cento” da população açoriana.



Na sua intervenção, Vasco Cordeiro destacou o caso do Desporto Adaptado, que, fruto da aposta num programa de promoção e desenvolvimento, também como forma de maior reconhecimento e integração social, já movimentou este ano quase 900 atletas, mais cerca de 160 do que em 2012.



Por outro lado, o presidente do Executivo, afirmou que o centro integra-se no cumprimento dos objetivos para a área do desenvolvimento da prática desportiva, nomeadamente o apoio à atividade dos clubes e atletas açorianos e, simultaneamente, a modernização e a qualificação do Parque Desportivo Regional.



Neste caso em concreto, este investimento de mais de 200 mil euros apresenta-se como fundamental, tendo em conta que a ginástica aeróbica e, em particular, o Clube de Atividades Gímnicas de Ponta Delgada, têm “obtido, de forma sistemática, resultados significativos a nível nacional e internacional, traduzidos na qualificação de várias atletas como de ‘Alto Rendimento’ e dando um grande contributo para a afirmação do Desporto Açores”, destacou.