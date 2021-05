Vasco Cordeiro é candidato a líder do PS/Açores “independentemente” de autárquicas

A Comissão Regional do PS dos Açores decidiu esta sexta feira, “por unanimidade, marcar uma nova data” para o XVIII Congresso Regional, inicialmente previsto para 16, 17 e 18 de julho, mas que irá agora realizar-se a 18, 19 e 20 de fevereiro de 2022.

Já as eleições internas “devem acontecer no início de janeiro”, e o nome de Vasco Cordeiro voltará a estar no boletim de voto, adiantou.

“Tive a oportunidade de partilhar com os meus camaradas da Comissão Regional que, independentemente dos resultados das eleições autárquicas, apresentar-me-ei como candidato a presidente do Partido Socialista nesse ato eleitoral interno do PS, a propósito do próximo congresso”, informou o líder da estrutura regional socialista.

Vasco Cordeiro falava aos jornalistas depois da reunião da Comissão Regional, na sexta-feira à noite, em Ponta Delgada.

Para o ex-presidente do Governo Regional, “não há qualquer dúvida, não há qualquer indecisão, não há qualquer questão operacional”.

O que há, “nesta conjuntura”, é “a consciência de [que], mais importante até do que o Partido Socialista”, é garantir “boas respostas para as pessoas, ao nível dos municípios, ao nível das freguesias”.

“É para aí que temos mobilizada toda a nossa força, para esse combate eleitoral autárquico”, garantiu.

Apesar de as eleições autárquicas poderem ser marcadas apenas entre 22 de setembro e 14 de outubro, o congresso da estrutura regional socialista só acontecerá no próximo ano porque, depois de outubro, “metem-se discussões do Plano e Orçamento [da região], mete-se a fase do Natal”, esclareceu o responsável.

Questionado sobre quando é que o partido prevê avançar com os restantes candidatos para as autárquicas, Vasco Cordeiro disse, sem se comprometer com datas, que “o processo está a decorrer”.

“Já estamos numa fase em que praticamente todas as ilhas já têm, ou marcada a data para a conclusão deste processo internamente, ou está em vias de marcação. Estamos com o processo a decorrer conforme o planeado”, concretizou.