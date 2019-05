Varandas dedica troféu a todos os sócios de um Sporting “reerguido”

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, dedicou este sábado a conquista da Taça de Portugal de futebol a todos os sócios do clube e afirmou que o Sporting "foi reerguido" após os acontecimentos da temporada passada.

"O Sporting Clube de Portugal foi reerguido. Não se ganhou apenas uma taça, foi muito mais do que isso. Sentir, após um ano, como este clube está hoje, saudável, forte, com valores que nos diferenciam dos outros e competitivo, é um feito que os sócios do Sporting merecem", sublinhou o dirigente, após a vitória sobre o FC Porto, por 5-4, no desempate por penáltis, no Estádio Nacional, em Oeiras.

Frederico Varandas, que se referia ao ataque à Academia Sporting, em Alcochete, em maio de 2018, realçou que a vitória é de todos os funcionários do clube e prometeu um Sporting ainda mais forte na próxima época.

"O Sporting vive de títulos, e este é de todos os funcionários, que vivem com o espírito de missão de reerguer o clube. A vitória é de todos eles. Foi uma época muito boa, o Sporting está bem, mas para o ano vai estar ainda mais forte e melhor", disse.

Frederico Varandas, de 39 anos, comentou também o momento de emoção que viveu ainda na tribuna de honra, afirmando que “aquelas lágrimas não foram apenas do presidente, foram de todos os sportinguistas”.

“São lágrimas de alegria, são estas que perduram no tempo e que os sportinguistas nunca vão esquecer”, afirmou.

Frederico Varandas desvalorizou ainda a recusa do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em cumprimentá-lo, considerando haver coisas mais importantes para destacar.

"Sinceramente, não consegui perceber. A questão aqui é a forma de estar, valores e educação diferentes. Num dia destes, com uma história tão bonita, não vamos dar palco a isso, que não interessa para nada", expressou.

O Sporting conquistou hoje a Taça de Portugal de futebol, ao derrotar na final o FC Porto, após grandes penalidades, e ergueu o troféu pela 17.ª vez na história.