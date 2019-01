Vai ser dado: por isso não olhe aos dentes do cavalo de Romeu Bairos

O Romeu Bairos vai lançar o seu primeiro EP, ‘Cavalo Dado’, no final do próximo mês. Vai chegar com temas originais?

Sim, são todos temas originais e da minha autoria, excetuando uma das letras que é do escritor açoriano Leonardo Sousa...

...Será tudo cantado em português?

Exato, fiz questão de cantar em português...