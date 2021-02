Vacinação na ilha Corvo começou esta tarde

Até à próxima sexta-feira serão vacinadas 308 pessoas, tantas quantas aderiram à vacina e estão em condições de serem inoculadas, indica nota da Direção Regional da Saúde.

A operação está a decorrer no pavilhão desportivo da Vila do Corvo, sendo coordenada pelo médico e delegado de saúde do Corvo, António Salgado, cuja equipa integra enfermeiros locais e mais dois enfermeiros da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel.

Berto Cabral, diretor regional da Saúde, que assistiu ao início da operação, expressou, na ocasião, satisfação pela adesão dos corvinos à vacina “tanto mais que a ilha tem especificidades que aconselham e justificam esta alteração ao Plano de Vacinação, para imunização da população, o que é seguramente algo muito positivo, no âmbito da luta contra a pandemia que estamos a desenvolver nos Açores”.

O diretor regional da Saúde enalteceu a atitude da população corvina que “mais uma vez nos deixa uma lição louvável de civismo ou de cidadania”.