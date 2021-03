"Encontros Daniel de Sá"

O evento conta com três painéis, sendo que o primeiro, denominado “Desconfinar com Daniel de Sá”, está agendado para as 16 horas e contará com Assis Brasil, J. Chrys Chrystello e Lélia Nunes, a moderação estará a cargo de Telmo Nuno.





O segundo painel, “Tertúlia nº 25 dedicada à Diáspora norte americana”, decorrerá às 18 horas e contará com as intervenções de Susana Antunes, Diniz Borges e Conceição Andrade, com moderação de Carolina Cordeiro.





O terceiro painel, “Memórias de Daniel de Sá e da sua obra”, acontecerá às 19h15, com João de Melo, Joel Neto e Onésimo Teotónio Almeida com moderação de Roberto Rodrigues.



Os links de acesso são os seguintes:



