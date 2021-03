A mostra retrata, na primeira pessoa, a história e o percurso de vida dos sem abrigo que encontram uma resposta neste projeto de inclusão social da autarquia, refere nota.





As obras foram realizadas no âmbito do trabalho de rua e desenvolvidas entre janeiro e março do corrente ano.





A exposição está dividida em duas partes: a Exposição de Montras, ao longo da Rua Machado dos Santos, já montada, num total de oito montras, e a Exposição de Rua, no Lado Sul da Igreja da Matriz.