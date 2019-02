Utentes com alta no Hospital de Ponta Delgada já estão a ser transferidos para lares de idosos e centros de saúde

Segundo nota do executivo, após a disponibilização de 17 vagas, estão a ser assegurados todos os procedimentos logísticos e clínicos para as respetivas admissões, tendo ocorrido esta quinta-feira a transferência de três utentes para a Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados e um utente para um lar de idosos.

Sexta-feira serão transferidos mais seis utentes para lares de idosos e um utente para uma unidade de internamento de cuidados continuados.

"Os processos de referenciação da Equipa de Gestão de Altas do Hospital do Divino Espírito Santo estão a decorrer com normalidade e instruídos com toda a documentação e informação que os mesmos requerem, estando a Equipa de Coordenação Local a proceder à avaliação e encaminhamento das situações sinalizadas e de acordo com as tipologias de cuidados que os utentes requerem", finaliza a nota do Governo dos Açores