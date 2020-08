Universidade de Évora alarga testes serológicos a todos os estudantes

Elementos da Esquadra de Investigação Criminal de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, no decurso de diligências de investigação e subsequente cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão a uma residência localizada no concelho da Praia da Vitória, procedeu à detenção em flagrante delito de um homem com 37 anos, pela suspeita da prática do crime de tráfico de estupefacientes.