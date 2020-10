Universidade da Madeira quer contrato-programa com Estado semelhante à dos Açores

A Universidade da Madeira (UMa) exige um contrato-programa com o Estado semelhante ao que foi estabelecido com a Universidade dos Açores, envolvendo 1,2 milhões de euros por ano, no próximo quadriénio, afirmou esta quarta-feira o reitor.