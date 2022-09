União Sportiva repete torneio no Funchal

A equipa sénior feminina do Clube União Sportiva volta este ano a participar no Torneio Nacional Cidade do Funchal.

A equipa vice-campeã nacional defronta no sábado, dia 17, pelas 20h00, o CAB Madeira e no domingo, dia 18, pelas 17h00, o Clube Desportivo Escola Francisco Franco, do Funchal. O torneio começa na sexta-feira, dia 16, com a partida entre o CDE Francisco Franco e o CAB. As três equipas integram a Liga Feminina de Basquetebol e serve de preparação para as provas oficiais.

No ano passado, o União Sportiva ganhou o torneio ao vencer, por 75-60, o CAB e o CD Francisco Franco, por 74-43.

A partir do dia 23 deste mês o União Sportiva inicia a participação na Taça Vítor Hugo, a prova oficial que inaugura a época de 2022/2023. O primeiro adversário é o Clube de Propaganda de Natação, de Ermesinde, cidade onde se realiza toda a competição. Em função do resultado será conhecido o adversário do dia seguinte.

A 1.ª jornada do campeonato da Liga é pelas 15h30 do dia 2 de outubro, jogando a renovada equipa de Ponta Delgada no pavilhão da Associação Desportiva de Vagos.

A estreia na Eurocup desta temporada é a 6 de outubro. O primeiro jogo da pré-eliminatória começa às 20h30 no pavilhão Sidónio Serpa, em Ponta Delgada. A equipa dinamarquesa do BBC Grengewalt Hueschterte é a opositora. A segunda mão é a 13 de outubro, na Dinamarca.