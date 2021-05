Uma morte, 268 novos casos e redução de internamentos nas últimas 24 horas

A morte registada nas últimas 24 horas ocorreu na região Norte.

De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, estão hoje internados em cuidados intensivos 71 doentes, menos dois em relação a segunda-feira.

Já no que se refere aos internamentos em enfermaria, os dados oficiais indicam que estão hoje internados 257 doentes, menos 20, um valor só comparável com o registado no início da pandemia em março de 2020.

A 25 de março de 2020, por exemplo, Portugal tinha 276 pessoas internadas com covid-19.

Desde o início da pandemia Portugal já contabilizou 840.008 casos confirmados e 16.994 óbitos.

Relativamente ao número de novos casos, os valores de hoje são semelhantes aos registados nas últimas semanas, com oscilações diárias.

Há 21.708 casos ativos, menos 394 em relação a segunda-feira, e o número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde desceu em 1.375, totalizando agora 19.699.

Os dados revelam também que 661 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 801.306 o número total desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Os dados da DGS indicam que Portugal tem 3.962.598 pessoas vacinadas contra a covid-19, das quais 1.088.954 já estão imunizadas com as duas doses.

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal é de 0,92 enquanto a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias se situa nos 53,8.

Os dados do Rt e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 84 novas infeções, contabilizando-se até agora 317.353 casos e 7.202 mortos.

A região Norte tem hoje 88 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 337. 541 casos de infeção e 5.346 mortes desde o início da pandemia.

Na região Centro registaram-se mais 27 casos, acumulando-se 119.083 infeções e 3.016 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 12 casos, totalizando 29.880 infeções e 971 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados 15 casos, acumulando-se 21.863 infeções e 360 mortos.