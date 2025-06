Uma dezena de açorianos no Allianz Ribeira Grande Pro

A quarta etapa da Liga Meo Surf 2025, o Allianz Ribeira Grande Pro, vai contar com a participação de 10 surfistas açorianos, oito no quadro masculino e dois no feminino.

A prova, organizada pela Associação Nacional de Surfistas, vai decorrer na praia de Santa Bárbara, na Ribeira Grande, entre sexta-feira (dia 13) e domingo (15) e as atenções vão estar, também, focadas na prestações dos atletas da Região.

Guilherme Reis (no “heat” 2), Peter Healion ((heat” 3), Salvador Dourado (“heat” 7), Francisco Benjamim (“heat” 9), Yhorran Gabardo (“heat” 10), Jácome Correia (“heat” 14), Martim Nunes (“heat” 14) e Artur Castro (“heat” 15) são os representantes dos clubes açorianos no quadro masculino.

Em femininos, a representação açoriana vai estar a cargo de Pilar Filipe (“heat” 1) e Sofia Costa (“heat” 2).

Recorde-se que o Allianz Ribeira Grande Pro poderá decidir o título nacional feminino e vai atribuir os vencedores do Allianz Triple Crowm e os “wildcards” que vão participar no Quiksilver Surf Fest, em França, em setembro.

Teresa Bonvalot e Luís Perloiro são os surfistas que chegam a São Miguel na liderança do ranking.

Destaque ainda para a presença de Francisca Veselko, que chega aos Açores na sequência do triunfo alcançado na etapa inaugural do circuito Challenger Series 2025 em Newcastle, na Austrália, assim como Bonvalot, que terminou na terceira posição.