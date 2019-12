UGT/Açores quer atualização dos complementos regionais de pensão e abono de família

A resolução do Conselho Geral da UGT/Açores, votada hoje, em Ponta Delgada, destaca que a “UGT/A reivindica, para 2020, uma atualização da remuneração complementar do complemento regional da pensão e do complemento regional do abono de família, que tenha em linha de conta a inflação esperada para 2020, acrescida de uma percentagem que garanta um aumento real destes rendimentos”.

Em conferência de imprensa, a vice-presidente da mesa do Conselho Geral, Paula Ferreira, anunciou que, no âmbito dos rendimentos, a União Geral de Trabalhadores defende, ainda, que a atualização anual do salário mínimo deve “ser acompanhada da atualização dos demais escalões dos rendimentos de trabalho”, defendendo aumentos salariais entre os 3% e os 4%.

O caderno reivindicativo recomenda “políticas ativas de emprego”, notando que “a medida de regularização dos vínculos precários contida na proposta de Orçamento da Região para 2020” é “claramente insuficiente e injusta”, uma vez que não inclui trabalhadores dos programas ocupacionais e deixam “o repto ao Governo Regional, no sentido de a rever”.

Para os sindicalistas que reuniram esta manhã em Ponta Delgada, o executivo açoriano deve “investir mais e melhor na qualificação académica e na formação profissional dos trabalhadores açorianos” e apelam à revitalização das escolas profissionais da região.

O Setor Público Empresarial Regional (SPER) também mereceu a atenção da união sindical, que “reivindica a adoção das medidas necessárias ao saneamento económico e financeiro do SPER, nomeadamente da SATA, no pressuposto da sua viabilização económica e financeira de forma sustentada, salvaguardando-se os interessas dos trabalhadores e dos açorianos em geral”.