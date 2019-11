Turquia ativará sistema de mísseis russo, reitera Ancara

As mais lidas

Uma lei de 2017 impõe à administração norte-americana puna qualquer país que conclua contratos militares “importantes” com um adversário dos Estados Unidos, incluindo a Rússia.

A Turquia encomendou mais de 100 aparelhos F-35 e o setor da defesa turco chegou a investir significativamente neste plano, mas o acordo acabaria por ficar em suspenso, do lado de Washington, após o primeiro fornecimento dos mísseis S-400.

Washington argumenta ainda que a aquisição por parte de Ancara do sistema de mísseis de longo alcance russo, cuja primeira entrega aconteceu em julho passado, coloca em risco os segredos tecnológicos do avião de combate norte-americano F-35.

Ancara adquiriu o sistema de mísseis antiaéreos russos S-400, apesar dos protestos da administração norte-americana, que argumenta que os S-400 não são compatíveis com os dispositivos da NATO, organização que a Turquia integra desde 1952.

O porta-voz do presidente turco tinha declarado na sexta-feira que não haveria um recuo e que a Turquia iria ativar o sistema de mísseis S-400 russo.

“Devemos respeitar o acordo que assinámos e é do interesse do nosso país”, adiantou.

“Faremos o que temos de fazer e [o sistema de mísseis] será utilizável. O modo como será utilizado será objeto de uma decisão posterior”, disse Ismail Demir, responsável pela compra de armamento no Ministério da Defesa turco, à emissora CNN Turquia.

A Turquia utilizará os seus mísseis antiaéreos russos apesar das ameaças de sanções norte-americanas, declarou este sábado um responsável do Ministério da Defesa, dois dias após um encontro entre os presidentes norte-americano e turco.

