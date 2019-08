Turistas com "elevado grau de satisfação" com cartaz turístico da Madeira

Os turistas que visitam a Madeira atestaram “um elevado grau de satisfação” em relação aos cinco eventos do cartaz de animação realizados entre junho e dezembro de 2018 na região.

“Os resultados, em termos de grau de satisfação, são elevados e rondam, numa escala de zero a sete, os seis valores, no somatório de todos os eventos”, anunciou a secretária regional do Turismo da Madeira.

Paula Cabaço falava no decorrer de uma conferência destinada à apresentação dos resultados dos inquéritos de satisfação desenvolvidos junto dos turistas e relativos a 2018 na região, um trabalho efetuado em parceria com a Universidade da Madeira.

Os eventos avaliados foram o Festival do Atlântico, a Festa do Vinho, o Festival Colombo (Porto Santo), o Festival da Natureza e a Festa de Natal e Fim de Ano.

“Não posso de deixar de destacar os resultados obtidos no Festival da Natureza, que obteve o grau de satisfação mais elevado na ordem dos 6,5”, numa escala de 1 (satisfeito) e 07 (completamente satisfeito), realçou, adiantando que é também o “mais recomendado” (98%) parte dos turistas.

A Universidade da Madeira ainda apurou que este é o cartaz com mais dias de permanência dos visitantes (14,7), enquanto na quadra de Natal e Fim de Ano é de 9,5 dias.

Quanto aos níveis de satisfação, o Festival do Atlântico atingiu os 5,9 na escala de um a sete, a Festa do Vinho (5,3), o Festival de Colombo 5,6, o Festival da Natureza 6,5 e o do Natal e Fim de Ano 6,3.

A responsável mencionou que todos os cartazes “são recomendados pelos turistas e, além do Festival da Natureza, surgem as Festas de Natal e Fim de Ano que são sugeridas por 86% e o Festival Colombro por 82% dos visitantes questionados.

Paula Cabaço apontou que a Secretaria Regional vai trabalhar para “continuar a cumprir o compromisso de requalificação e enriquecimento do calendário anual de animação turística da Madeira e do Porto Santo”.

Também anunciou que ainda “há margem para introduzir um novo evento, no mês de julho, no programa de animação, em 2020, ligado à rota da cana do açúcar”, um projeto que será divulgado em breve.

A governante destacou que alguns do eventos realizados no âmbito do programa comemorativo dos 600 anos da Descoberta da Madeira, como o ‘Madeira de ontem e de sempre”, que teve lugar recentemente na Camacha, podem passar a integrar também o calendário.

“Não obstante estes resultados e cientes da importância que os eventos assumem na procura pelo nosso destino, continuamos a investir, fortemente, na área da animação turística, quer do ponto de vista da integração de novas atrações, quer do reforço dos programas e da interação com o público ou, mesmo, através da aposta na descentralização da oferta”, realçou.

Paula Cabaço ainda mencionou o que estes eventos têm “um grande retorno económico para a região”, argumentando que, com uma ocupação média na ordem dos 90%, a gastarem uma média de cem euros por dia, tal representa receitas dos 28 mil visitantes na ordem dos 2,8 milhões de euros.