Tsitsipas é o novo terceiro tenista do mundo e Rune estreia-se no top 10

Depois de vencer o Masters 1.000 de Paris, no qual bateu seis jogadores do top 10 mundial, entre os quais o líder, o espanhol Carlos Alcaraz, Rune subiu ao 10.º posto e tornou-se o primeiro dinamarquês a estar entre os 10 primeiros desde a criação da ATP em 1973.

Alcaraz mantém a liderança do ranking, à frente do compatriota Rafael Nadal, com Tsitsipas a regressar ao pódio, com uma subida de dois lugares para a terceira posição.

O canadiano Félix Auger-Aliassime subiu ao sexto posto e o russo Andrey Rublev ascendeu a sétimo, com o norte-americano Taylor Fritz a regressar ao top 10, agora no nono posto.

Na sua pior posição desde 13 de agosto de 2018, quando foi 10.º, o sérvio Novak Djokovic, ex-líder do ranking, caiu para a oitava posição.

Entre os portugueses, João Sousa desceu um posto, para o 78.º lugar, enquanto Nuno Borges subiu para 93.º, igualando a sua melhor classificação de sempre.